Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генетики нашли способ превратить ряску в суперрастение будущего

CurBio: каталог ДНК позволит конструировать варианты ряски с нужными свойствами
close
Kuttelvaserova Stuchelova/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из лаборатории Колд-Спринг-Харбор расшифровали геном пяти видов ряски — крошечного водного растения, которое может стать ключом к решению глобальных проблем: от голода до изменения климата. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

«Использование передовых технологий позволило нам создать чрезвычайно точный каталог генов. Мы могли точно сказать, какие гены были, а какие нет. Многие отсутствующие гены отвечают за особенности растения — открытые устьица или отсутствие корней. Мы смогли идентифицировать гены, которые отвечали за каждый признак», — отметили специалисты.

По словам генетиков, благодаря высокому содержанию (до 50% массы) крахмала ряска позволяет производить этанол для биотоплива эффективнее, чем из кукурузы.

Кроме того, белок составляет 45% сухого веса водоросли (больше, чем в сое), а комплекс аминокислот сравним с животным протеином.

Также ряска поглощает углекислый газ из атмосферы в шесть раз быстрее наземных растений и способна очищать сточные воды от тяжелых металлов (свинца и кадмия) и нитратов.

Наконец, эти водоросли удваивают биомассу за 16-48 часов и процветают в загрязненных водоемов без удобрений.

Команда подчеркнула, что понимание генома ряски позволит создавать модифицированные разновидности с нужными свойствами, оперируя генетическими блоками как фрагментами природного конструктора.

Генетики также установили, что эволюционное разделение видов ряски произошло 59 млн лет назад во время климатического кризиса палеоцена.

Ранее в России придумали, как превращать в спирт выбросы электростанций с помощью ряски.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами