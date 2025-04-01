Ботулизмом можно заразиться и через вяленую рыбу, считает врач

Рыбные и мясные деликатесы могут стать источником заражения ботулизмом. Особую опасность представляют вяленая, копченая и соленая рыба, колбаса и копчености кустарного производства, рассказал «Газете.Ru» гастроэнтеролог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.

Ботулизм — это опасное инфекционное поражение нейротоксином особой бактерии Clostridium botulinum. При заражении у человека блокируется передача нервных импульсов, которые отвечают за сокращение мышц, включая дыхательные и глотательные. В тяжелых случаях это может привести к удушью, параличу и смерти. Сама бактерия прямой угрозы для человека не представляет. Главная опасность – это токсин, который начинают выделять ее споры при попадании в анаэробную среду без достаточного объема кислорода.

«Клостридии могут обитать в самом мясе или кишечнике животного, из которого часто изготавливают оболочки для домашних колбас. Кроме того, они могут попасть в готовый продукт из-за несоблюдения правил гигиены непосредственно в процессе производства. Например, если кухонный инвентарь не проходит должную обработку. Второй важный момент – соблюдение технологии приготовления. Недостаточный посол, отсутствие должной термообработки, неправильный выбор температуры хранения – все эти факторы стимулируют размножение спор и выработку токсина», – рассказал врач.

Обычно для профилактики заражения рекомендуют не есть продукцию из вздутых или поврежденных банок. К сожалению, этот совет работает только для консервации.

«Внешне отличить зараженную колбасу, вяленую или копченую рыбу невозможно, так как ботулотоксин не имеет какого-либо специфического вкуса, запаха или цвета. Более того, в отличие от консервов в рыбе и колбасе он может накапливаться неравномерно. В одной и той же колбасе один кусок может быть безопасен, а другой – заражен. Так что единственный способ защитить себя – вообще отказаться от употребления рыбных и мясных изделий кустарного производства. Как минимум, не покупать их «с рук», а при самостоятельном приготовлении – четко следовать технологии и правилам безопасности», – заключил врач.

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