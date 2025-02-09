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Ученые научились побеждать супербактерии с помощью куркумы и света

SciRep: активированный светом куркумин делает бактерии уязвимыми к антибиотикам
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Американские ученые из Техасского университета A&M предложили новый способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями, используя куркумин — соединение, придающее куркуме ярко-желтый цвет. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Супербактерии, такие как MRSA (метициллин-резистентный золотистый стафилококк), представляют серьезную угрозу для здоровья. Они устойчивы к большинству антибиотиков, что делает лечение инфекций крайне сложным.

Команда использовала метод фотодинамической инактивации, при котором куркумин, выступающий в роли фотосенсибилизатора, активируется светом. Это приводит к образованию активных форм кислорода, которые разрушают бактерии изнутри.

Эксперименты на штаммах Staphylococcus aureus показали, что после обработки куркумином и светом бактерии становятся более уязвимыми к антибиотикам.

«Этот метод позволяет снизить бактериальную гетерогенность, что упрощает подбор эффективной дозы антибиотиков», — объяснил доктор Вандерлей Баньято, старший автор исследования.

Куркумин также привлекателен своей доступностью и низкой стоимостью, что делает метод перспективным для применения в развивающихся странах и военной медицине. Ученые надеются, что их открытие станет шагом к преодолению глобальной проблемы устойчивости к антибиотикам, которая ежегодно уносит миллионы жизней.

Ранее ученые выяснили, что гемолимфа устриц уничтожает супербактерии с помощью особых белков.

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