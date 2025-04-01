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Новый метод иммунной терапии поможет пациентам с тяжелым раком ЖКТ

Nature Medicine: разработан новый метод лечения рака желудочно-кишечного тракта
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Shutterstock/Rajitha Ruwantha

Ученые из Национального института здоровья США разработали новую методику лечения рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с помощью особых иммунных клеток. Этот метод значительно повысил эффективность терапии у пациентов с метастатическими опухолями, которые ранее плохо поддавались лечению. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Рак желудка, кишечника, поджелудочной железы и других органов ЖКТ часто обнаруживается на поздних стадиях, когда стандартные методы лечения уже не работают. Новый метод впервые показал, что клеточная терапия может быть эффективной и для таких видов рака.

Исследователи использовали клетки иммунной системы — так называемые опухолеинфильтрирующие лимфоциты (TIL), которые уже находятся внутри опухоли и способны бороться с раковыми клетками. Эти клетки выделяли, отбирали наиболее активные, размножали в лаборатории и вводили обратно пациенту.

Для усиления эффекта, часть пациентов дополнительно получала препарат пембролизумаб, который помогает иммунной системе активнее атаковать опухоль. У этой группы пациентов опухоли уменьшились в размерах у 24% случаев — в три раза чаще, чем у тех, кто получал только TIL-терапию.

«Мы доказали, что иммунная система может бороться с опухолями, если ее правильно направить», — отметил ведущий исследователь доктор Стивен Розенберг.

Метод пока сопровождается серьезными побочными эффектами у 30% пациентов, но ученые уже работают над его усовершенствованием. Они разрабатывают способ точнее отбирать иммунные клетки, чтобы лечение помогало еще большему числу людей.

По мнению исследователей, их работа дает надежду на создание новых методов борьбы с тяжелыми формами рака, которые до сих пор считались неизлечимыми.

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