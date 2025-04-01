Названы продукты, повышающие риск инсульта и болезни Альцгеймера

Ученые из Итальянского Диагностического Центра подтвердили, что злоупотребление яйцами и красным мясом повышает выработку в кишечнике соединения TMAO, связанного с риском болезни Альцгеймера и инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале Metabolites.

Исследователи объяснили, что микробиота кишечника человека играет важнейшую роль в переработке компонентов пищи, особенно в выработке метаболитов, влияющих на здоровье. Одно из таких соединений — N-оксид триметиламина (TMAO) — образуется, когда кишечные бактерии расщепляют холин и карнитин, которые содержатся в красном мясе, яйцах и молочных продуктах.

Высокие концентрации TMAO коррелируют с повышенным риском смерти от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы выяснить, какое влияние N-оксид триметиламина оказывает на организм, ученые проанализировали ряд ранее опубликованных исследований на соответствующую тему.

Результаты показали, что TMAO способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, нарушая липидный и холестериновый обмен в организме. Это вещество также способствует образованию пенистых клеток — макрофагов, способных накапливать мелкие жировые капли в своей цитоплазме. Пенистые клетки являются важным фактором атеросклеротических поражений.

TMAO также ведет к гиперреактивности тромбоцитов — элементов крови, которые отвечают за свертывание. Такое свойство дополнительно увеличивает риск тромбоза и его опасных последствий, таких как инсульт.

Обзор также показал, что избыток N-оксид триметиламина влечет за собой ухудшение когнитивных функций. Это соединение провоцирует накопление в мозге бета-амилоида и тау-белка – маркеров болезни Альцгеймера. Кроме того, TMAO способствует окислительному стрессу, ведущему к повреждению сосудов и нейровоспалению.

Ученые отметили, что употребление красного мяса, яиц и молочных продуктов повышает уровень TMАО, в то время как фрукты, овощи и другая богатая клетчаткой пища, наоборот, снижает.

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