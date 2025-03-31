Названа неожиданная опасность грунтовых вод

Международная группа ученых выяснила, что во время низкого уровня воды часть грунтовых вод может выходить на поверхность непосредственно вдоль берегов рек, минуя процесс смешивания с речной водой. Это открывает дополнительный, ранее недооцененный путь для выбросов парниковых газов. Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Biogeosciences (JGR).

Исследователи изучали выбросы парниковых газов в трех точках бассейна реки Фармингтон. Ученые использовали инфракрасные камеры, чтобы выявить участки, где грунтовые воды выходят на поверхность, а затем замерили концентрации углекислого газа (CO₂), закиси азота (N₂O) и метана.

Результаты показали, что концентрации CO₂ в грунтовых водах были в 1,4–19,2 раза выше, чем в речной воде, а концентрации N₂O — в 1,1–40,6 раза выше. Более того, в местах без выходов грунтовых вод река даже поглощала закись азота, действуя как природный фильтр.

Общее количество выбросов CO₂ и N₂O из грунтовых вод оказалось в 1,5–1,6 раза выше, чем из самой реки. В среднем 21% газов, выделяющихся из грунтовых вод, поступал в атмосферу еще до смешивания с речными потоками.

Эти результаты подчеркивают, что берега рек с выходами грунтовых вод могут быть значительным, но часто упускаемым из виду источником парниковых газов. Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для оценки воздействия подобных выбросов на глобальные климатические модели и экосистемы речных бассейнов.

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