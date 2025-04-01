Назван ключевой показатель здоровья сердца в любом возрасте

Ученые из американской медицинской компании Intermountain Healthcare установили, что малое количество кальция в коронарных артериях говорит о низком риске ишемии и инфаркта в любом возрасте. Результаты исследования представлены на ежегодной научной конференции Американского колледжа кардиологии (American College of Cardiology, ACC).

Кальциноз коронарных артерий — это отложение солей кальция в стенке сосудов, которые приносят артериальную кровь к миокарду. Такие отложения приводят к образованию бляшек, которые сужают сосуды и уменьшают количество крови, кислорода и питательных веществ, поступающих к сердцу. В некоторых случаях отрыв бляшки может заблокировать артерию, вызывая сердечный приступ.

Нулевой показатель кальция в коронарных артериях указывает на отсутствие выраженных атеросклеротических бляшек. Показатель от одного до 99 говорит о легкой степени атеросклероза, от 100 до 299 — о средней, а от 300 и выше — о тяжелой.

Отсутствие кальция в коронарных артериях считается маркером очень низкого риска сердечного приступа в течение пяти лет. Однако неизвестно, как этот показатель влияет на вероятность развития ишемической болезни сердца, риск которой заметно возрастает с годами.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые провели исследование с участием 40 тысяч человек. Результаты показали, что люди с «чистыми» артериями были лучше защищены от ишемической болезни сердца и инфаркта в любом возрасте. Также выяснилось, что у пациентов с нулевым показателем кальция в коронарных артериях риск летального исхода по любой причине был в два-три раза ниже.

Ранее была названа опасность кальция для сердечной системы.