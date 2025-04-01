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Создан 3D-принтер, печатающий готовую еду под управлением нейросети

AdvMat: разработана система трехмерной печати блюд больниц и домов престарелых
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HKUST

Китайские ученые из Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) разработали инновационную систему 3D-печати продуктов питания, которая объединяет искусственный интеллект (ИИ) и технологию инфракрасного приготовления. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat).

Новая система решает ключевые проблемы традиционной 3D-печати еды, такие как необходимость дополнительной обработки, риск микробного загрязнения и ограниченная сложность форм.

Используя графеновые нагреватели и точный контроль температуры, исследователи научились печатать сложные крахмальные изделия, которые одновременно готовятся в процессе печати, сохраняя идеальную форму и качество.

Особенностью разработки стала интеграция генеративного ИИ, который с помощью специальных алгоритмов создает сложные пищевые узоры.

Технология особенно перспективна для персонализированного питания, включая специальные диеты для пациентов с дисфагией (нарушением глотания). Она может найти применение в домах престарелых, больничных кухнях и ресторанах, предлагая новые возможности для кулинарного творчества.

В ближайших планах ученых — оптимизация технологии для сохранения термочувствительных витаминов и улучшения усвояемости крахмала. Также запланированы исследования по оценке восприятия технологии различными группами потребителей, что станет важным шагом к ее коммерциализации.

Ранее исследователи научились создавать живые программируемые материалы с помощью 3D-печати.

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