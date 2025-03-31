Новая находка ученых пролила свет на эволюцию древних морских рептилий

Международная команда ученых описала новый ископаемый экземпляр плезиозавра из южной Германии, который помогает лучше понять разнообразие этих морских рептилий в раннем юрском периоде. Работа опубликована в журнале PeerJ.

Плезиозавры — это вымершие морские рептилии, обитавшие в океанах мезозойской эры. Они отличались длинной шеей, массивным телом и ластообразными конечностями, что делало их отличными пловцами. Эти хищники питались в основном рыбой и головоногими моллюсками, охотясь с помощью быстрой маневренности и мощных движений передних конечностей.

Новый экземпляр экземпляр, обозначенный как MH 7, является одним из самых полных плезиозавров, обнаруженных в регионе. В отличие от ихтиозавров и морских крокодилов, которые широко представлены в окаменелостях данной формации, плезиозавры встречаются гораздо реже, что делает находку особенно ценной.

Анализ показал, что MH 7 принадлежал к молодым особям. Генетические исследования указывают, что этот вид был ранним представителем группы плезиозавроидов и эволюционно связан с Franconiasaurus brevispinus, демонстрируя постепенный переход к более развитым формам позднего юрского периода.

Открытие также подтвердило, что в разных частях европейских морей юрского периода существовали обособленные сообщества плезиозавров, что говорит о географической изоляции этих животных.

«Образец из Хольцмадена позволил нам увидеть Plesiopterys wildi в более зрелой стадии развития, что уточняет наше понимание его эволюционного пути», — отметил ведущий автор исследования Мигель Маркс из Лундского университета.

Ранее ученые раскрыли тайны растения-вампира.