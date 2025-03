Ученые выяснили, как колонии летучих мышей избегают столкновений в воздухе

Исследователи из Тель-Авивского университета и Института поведения животных Макса Планка выяснили, как летучие мыши избегают столкновений, когда тысячи особей одновременно покидают пещеры. Оказалось, что животные адаптируют свою эхолокацию и маневры, чтобы эффективно перемещаться в плотных колониях. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Летучие мыши используют эхолокацию для ориентации в пространстве: они издают звуковые сигналы и улавливают их отражение. Однако, когда колония из сотен тысяч особей вылетает из узкого выхода в течение нескольких минут, эхолокационные сигналы могут перекрываться, создавая так называемый эффект «акустического загромождения».

Несмотря на это, столкновения крайне редки. Чтобы понять, как летучие мыши решают эту задачу, ученые отслеживали их полет с помощью высокоточных датчиков, ультразвуковых микрофонов и компьютерного моделирования.

Анализ данных показал, что на выходе из пещеры летучие мыши сталкиваются с проблемой — 94% их эхолокационных сигналов блокируются. Однако уже через пять секунд они находят решение: либо расходятся в стороны и быстро распределяются из плотного ядра группы, сохраняя общую структуру полета, либо изменяют частоту эхолокации и начинают издавать более короткие и слабые сигналы на высокой частоте. Это позволяет им сосредоточиться на ближайших соседях и избежать столкновений.

Ведущий автор исследования Омер Мазар объяснил: «Для летучей мыши главное – не видеть всех вокруг, а следить за ближайшим соседом, чтобы не врезаться в него. Они жертвуют частью информации, но получают ключевые данные, позволяющие успешно маневрировать».

Это исследование впервые позволило взглянуть на процесс эхолокации с точки зрения самих летучих мышей, что дало ученым возможность глубже понять их уникальные стратегии навигации в экстремальных условиях.

Ранее ученые раскрыли тайну перехода жизни от одноклеточной к многоклеточной.