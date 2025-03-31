Врач назвал вид рака, на который могут указывать частые отиты

К нетипичным симптомам рака носоглотки (назофарингеальной карциномы) можно отнести все симптомы, которые не связаны непосредственно с носом. Это могут быть и регулярные головные боли, и рецидивирующие отиты, рассказала «Газете.Ru» профессор, доцент кафедры онкологии Первого Санкт-Петербургского медицинского университета Павлова, врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии Городского клинического онкологического диспансера Светлана Кутукова.

«Это может быть потеря слуха, какое-то ощущение заложенности уха. Как правило, ощущение заложенности возникает только с одной стороны, так как на ранней стадии развития опухоли, крайне редко рак носоглотки поражает сразу обе стороны. Это может быть какая-то проблема со зрением - нечеткость зрения или какие-то проблемы с фокусированием. Типичным симптомом может быть онемение лица. С развитием болезни может появиться гнусавость, а при достаточно значительных размерах новообразования у человека возникает ограничение открывания рта. При развитии опухоли мы будем видеть отек и нарушение функций тех тканей, которые окружают область носоглотки», — добавила врач.

А вот типичным симптомами для этой опухоли станут заложенность носа, носовые кровотечения. К сожалению, на заложенность носа, которая проявляется на ранних этапах заболевания мало обращают внимание, часто путая эти симптомы с обычной простудой.

«Как правило, любой насморк, любая инфекция должны проходят за 7-14 дней. Если, к примеру, у взрослого человека часто возникают рецидивирующие отиты, которые больше свойственны детскому возрасту, это однозначно должно насторожить. Лечение рака носоглотки, безусловно, очень сложное, потому что, как правило, из-за размытой клинической картины первичных симптомов, очень часто заболевание диагностируется на поздних стадиях его развития», – отметила врач.

В отличие от других видов рака, при раке носоглотки хирургическое лечение не является основным и предпочтение отдается лучевой терапии, химиолучевой терапии или индукционной химиотерапии с последующим лучевым или химиолучевым лечением. И на ранних стадиях эти методы в отношении рака носоглотки эффективны.

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