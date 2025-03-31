Невесомость вызывает необратимые повреждения костей, выяснили ученые

PLOS One: в невесомости у мышей образуются отверстия на концах бедренных костей

Американские ученые NASA обнаружили тревожные последствия длительного пребывания в микрогравитации. Как оказалось, невесомость вызывает серьезные структурные изменения в костях, причем наиболее страдают те участки скелета, которые на Земле несут основную нагрузку. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Эксперимент продолжительностью 37 дней показал, что у мышей в космосе значительно пострадали бедренные кости, в то время как поясничный отдел позвоночника остался практически неповрежденным.

Особенно заметные повреждения — крупные отверстия — обнаружились на концах бедренных костей в местах соединения с тазобедренным и коленным суставами.

Тревогу вызывает тот факт, что у молодых мышей, находившихся на стадии активного роста скелета, микрогравитация вызвала преждевременное окостенение — превращение хрящевой ткани в костную раньше срока, что может привести к нарушению развития костей.

Исследование опровергло предположение о том, что основную роль в потере костной массы играет космическая радиация. Как выяснилось, повреждения костей развиваются по другому механизму — изнутри наружу, что не характерно для радиационного воздействия.

Для астронавтов эти результаты имеют серьезные последствия. Известно, что за месяц пребывания в космосе человек теряет около 1% плотности костной ткани, что в 10 раз быстрее, чем при остеопорозе на Земле. Причем, как показывают наблюдения, эти потери могут никогда не восстановиться полностью, значительно повышая риск переломов после возвращения на Землю.

Исследование стало самым продолжительным экспериментом NASA с грызунами в космосе и открывает серию работ, направленных на защиту здоровья астронавтов во время длительных космических миссий.

Ранее ученые выяснили, что невесомость странно влияет на клетки мозга.