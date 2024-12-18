Ученые обнаружили странное воздействие невесомости на мозговые клетки

Американские ученые из Исследовательского института Скриппса в Сан-Диего изучили действие микрогравитации на клетки человеческого мозга. Для этого они отправили на Международную космическую станцию (МКС) искусственные клеточные скопления. Результаты опубликованы в научном журнале Stem Cells Translational Medicine (SCTM).

Известно, что невесомость влияет на мышцы, кости, иммунную систему и когнитивные способности человека. Однако реакция мозговых тканей на отсутствие земного притяжения оставалась малоизученной.

Команда использовала органоиды (упрощенные копии органов или их частей), состоящие из корковых или дофаминергических нейронов. Эти популяции нервных тканей обычно бывают затронуты рассеянным склерозом и болезнью Паркинсона. Некоторые органоиды также включали микроглию — тип иммунных клеток мозга, который реагирует на воспаление.

Чтобы избежать сложных процедур обслуживания органоидов на орбите, исследователи впервые применили метод выращивания мини-органоидов в криопробирках — небольших герметичных флаконах, предназначенных для глубокой заморозки.

Спустя месяц образцы вернулись с МКС на Землю, где ученые сравнили паттерны экспрессии РНК побывавших в космосе клеток с идентичными органоидами, не покидавшими планету.

Оказалось, что выращенные в невесомости органоиды имели более высокие уровни генов зрелости по сравнению с земными аналогами. Это значит, что при микрогравитации клетки развивались и делились быстрее, чем при обычной силе тяжести.

«Мы обнаружили, что в обоих типах органоидов профиль экспрессии генов был характерен для более поздней стадии развития по сравнению с земными. Очень важно отметить, что эти нейроны не стали взрослыми, так что эффект ничего не говорит нам о старении», — уточнил ведущий автор исследования, профессор Джин Лоринг.

По словам ученых, клетки мозга человека могут реагировать на микрогравитацию аналогичным образом из-за отсутствия конвекции — естественного движения веществ в окружающей среде под действием тяготения.

Ранее исследователи выяснили, что люди в космосе медленнее справляются с привычными задачами.