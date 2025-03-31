Темная материя влияет на ключевые свойства Земли, выяснили ученые

Китайские астрофизики из Синьцзянской астрономической обсерватории предложили новый подход к изучению загадочной темной материи через ее влияние на планеты. Они предложили, что эта невидимая субстанция меняет скорость вращения и температуру планет, включая Землю. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Ученые разработали модель, показывающую, как захваченные частицы темной материи могут передавать энергию планетам. Этот процесс происходит через квантовые взаимодействия, приводя к выделению тепла и ускорению вращения небесных тел.

Особый интерес представляет прогнозируемое влияние на Землю. Согласно расчетам, за 100 лет нагрев от темной материи может повысить температуру атмосферы на 0,015°К, а за 1000 лет — на 0,15°К. Одновременно период вращения нашей планеты может сократиться на 12 секунд за столетие и на 120 секунд за тысячелетие.

Исследователи проанализировали 15 известных экзопланет, включая 55 Cancri d и Epsilon Eridani b, а также Юпитер и Землю. Они предполагают, что эти эффекты могут влиять на обитаемость планет, изменяя тепловые условия и стабильность жидкой воды.

«Планеты служат уникальными долгосрочными детекторами темной материи, накапливая ее эффекты в течение миллиардов лет», — отмечают авторы исследования.

Хотя физическая природа темной материи остается загадкой, новое исследование предлагает практический способ ее изучения через наблюдение за изменениями в планетарных системах. Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения помогут подтвердить их теорию и приблизиться к разгадке одной из главных тайн современной астрофизики.

Ранее ученые допустили схлопывание Вселенной в далеком будущем.