Названы «фрукты-рекордсмены» по содержанию клетчатки

WelnessPulse: гуава, киви и груша содержат больше всего пищевых волокон

Рекордсменами по содержанию пищевых волокон (клетчатки) среди фруктов являются гуава, груша, киви, грейпфрут, яблоки с кожурой и цитрусовые. Об этом изданию WelnessPulse рассказала доктор медицинских наук, диетолог Александра Гинос (США).

Врач объяснила, что клетчатка обладает множеством полезных свойств — этот углевод поддерживает здоровье пищеварительной системы, а также нормализует уровень холестерина в крови и вес за счет регулирования чувства насыщения. По словам доктора Гинос, на диете из 2000 калорий в день нужно потреблять около 28 граммов клетчатки. При увеличении суточной калорийности доля пищевых волокон в рационе также должна расти.

Отмечается, что многим людям трудно сразу «переключиться» на растительные продукты. Чтобы эффективно насыщать организм клетчаткой, диетолог рекомендует потреблять пищу, которая содержит максимальное количество пищевых волокон при малом объеме.

Среди фруктов таким рекордсменом выступает гуава — одна порция этого экзотического фрукта с розовой мякотью поможет «добрать» 8,9 грамма клетчатки. Чашка нарезанной груши содержит 5,5 грамма полезных пищевых волокон, киви — 5,4 грамма, грейпфрут — 5,0 граммов, среднее яблоко с кожурой — 4,8 грамма, а мандарины и апельсины — 3,5 грамма.

Диетолог также рекомендовала не забывать о ягодах. В чашке малины около восьми граммов клетчатки, а в аналогичной порции ежевики и черники — чуть меньше (7,6 и 3,6 грамма соответственно).

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