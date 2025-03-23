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Названы виды алкоголя, которыми можно заменить сухое вино при диабете

Технолог Суслянок: диабетикам можно употреблять водку и темное пиво раз в неделю
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Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Самым «безопасным» алкогольным напитком для людей с диабетом является натуральное сухое вино. В качестве альтернативы также можно употреблять водку, джин, виски, коньяк или темное пиво с низким содержанием углеводов раз в неделю. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

По словам эксперта, сладкие напитки вызывают резкое повышение уровня глюкозы в крови. Особенно опасны в этом отношении крепленые вина.

Специалист уточнил, что при сахарном диабете рекомендуется обращать внимание на содержание углеводов в алкогольной продукции. Самым «безопасным» напитком является сухое вино, однако в качестве альтернативы можно употреблять и крепкие варианты спиртного – водку, джин, виски, коньяк.

«Содержание алкоголя в них высокое, но сахара практически нет. Рекомендуемая доза — не более 50–100 мл в день не чаще одного раза в неделю. Важно выбирать напитки высокого качества, без добавок и примесей», – объяснил Суслянок.

Эксперт добавил, что при сахарном диабете сухое вино также можно заменить темным пивом. Важным условием при этом будет низкое количество углеводов в напитке и умеренное потребление – до 300 мл один раз в неделю.

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