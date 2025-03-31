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Разработан анализ крови, который поможет выявить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях

Nature Medicine: анализ крови поможет определить стадию болезни Альцгеймера
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Ученые из США и Швеции разработали уникальный анализ крови, который не только способен выявить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях, но и оценить ее прогрессирование. Это открывает новые горизонты в диагностике и лечении данного заболевания, значительно упрощая процесс постановки диагноза и подбора наиболее эффективного курса терапии. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

До сих пор болезнь Альцгеймера чаще всего диагностировали с помощью дорогостоящих и сложных сканирований мозга. Однако новый тест позволит врачам получать необходимую информацию по обычному анализу крови.

Исследование выявило, что уровень специфического белка MTBR-tau243 в крови с высокой точностью отражает степень повреждения головного мозга. Ученые проанализировали данные более 900 человек и установили, что у пациентов с болезнью Альцгеймера этот белок накапливается, и его количество возрастает по мере прогрессирования заболевания. В то же время у лиц с аналогичными проблемами, вызванными другими недугами, уровень данного белка остается в пределах нормы.

Исследователи предполагают, что этот тест может стать ценным инструментом для врачей. Он позволит своевременно выявлять болезнь, подбирать наиболее подходящие методы лечения и отслеживать их эффективность.

Авторы надеются, что в ближайшем будущем анализ крови на MTBR-tau243 станет доступен в клиниках, что значительно упростит и ускорит диагностику болезни Альцгеймера.

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