Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Антидепрессанты повышают риск внезапной смерти, выяснили ученые

ЕSС: антидепрессанты повышают риск внезапного сердечного летального исхода
close
Netpixi/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Центра кардиологии Королевской больницы (Дания) установили, что антидепрессанты повышают риск внезапной сердечной смерти. При этом вероятность дополнительно повышается у тех, кто принимает такие таблетки дольше пяти лет. Результаты исследования опубликованы на сайте European Society of Cardiology (ЕSС).

Внезапная сердечная смерть (ВСС) — это неожиданный летальный исход, который провоцируют проблемы с сердцем.  Он наступает сразу или в течение нескольких часов после начала проявления внезапных острых симптомов. У людей в возрасте до 39 лет причиной часто является утолщение сердечной мышцы или проблемы с электрической активностью органа.  У  пожилых внезапная сердечная смерть чаще всего вызвана сужением кровеносных сосудов, питающих миокард.

Предыдущие исследования показали, что у пациентов с  психическими расстройствами  повышен риск летального исхода от всех причин, а также в два раза увеличена вероятность  внезапной сердечной смерти  во всех возрастных группах. Датские ученые решили выяснить, какую роль в развитии ВСС играют антидепрессанты.

Исследователи изучили все летальные исходы среди жителей Дании в возрасте от 18 до 90 лет в 2010 году, просмотрев все  свидетельства о смерти  и отчеты о вскрытии. Особое внимание было уделено препаратам, которые выписывали погибшим.

Результаты показали, что у тех, кто принимал антидепрессанты от года до пяти лет, риск внезапной сердечной смерти был на 56% выше по сравнению с общей популяцией. Более длительное применение таких препаратов (от пяти лет) повышало вероятность в 2,2 раза.

Ученые уточнили, что риск возрастал во всех возрастных группах (за исключением 18–29-летних). Тем не менее самыми уязвимыми оказались люди в возрасте 30–39 лет. В этой подгруппе краткосрочный (до пяти лет) прием антидепрессантов повышал риск внезапной сердечной смерти в три раза, в долгосрочный — в пять раз.

Ранее был найден способ определить биологический возраст сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами