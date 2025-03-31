Интервальное голодает повышает либидо, выяснили ученые

Международная группа ученых из Германии и Китая обнаружили, что интервальное голодание повышает сексуальную активность у мышей. Специалисты допускают, что аналогичным образом временный отказ от пищи может увеличить либидо у человека. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Metabolism (CellMetab).

Результаты опытов показали, что интервальное голодание в режиме «сутки через сутки» снижает уровень серотонина в мозге мышей. Это приводит к повышению силы полового влечения, особенно у пожилых особей. Эффект проявляется в промежутке от шести недель до полугода подобной диеты.

Открытый механизм связан дефицитом триптофана — аминокислоты, необходимой для синтеза серотонина.

Исследование началось с неожиданного наблюдения: старые мыши на голодании производили необычно много потомства. Как выяснилось, причина была не в улучшении репродуктивных функций, а в резком увеличении частоты спаривания.

«Эти мыши были сексуально расторможены, их обычные регуляторные ограничения снизились», — объяснил руководитель научной работы, доктор Дэн Энингер.

Исследователи предполагают, что аналогичные механизмы могут работать и у людей, так как серотониновая система регуляции сексуального поведения схожа у млекопитающих. Особый интерес представляет потенциальное применение голодания для лечения гипоактивного сексуального расстройства, особенно у пожилых пациентов.

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