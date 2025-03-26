Названы лекарства, способные вызвать проблемы с эрекцией

По словам кардиолога из больницы Маунт-Синай (CША) Эвана Левина, бета-блокаторы, лекарства от СДВГ и препараты для лечения заболеваний почек могут повысить риск развития сексуальной дисфункции. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Врач отметил, что проблемы с потенцией у мужчин могут спровоцировать бета-блокаторы. Это класс лекарств, которые используются для управления аномальными сердечными ритмами и защиты миокарда от повторного сердечного приступа.

Эти препараты блокируют воздействие на сердце гормона адреналина, заставляющего кровь быстрее циркулировать. Однако кровоток при этом замедляется не только в сердце, но и во всем организме, включая область полового члена. Такой эффект может препятствовать поддержанию эрекции.

Также лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний оказывают легкий седативный (успокаивающий и усыпляющий) эффект, что может привести к снижению либидо у женщин.

К нарушению сексуальной функции также может привести прием лекарств, обладающих мочегонными свойствами. Особенно опасны в этом отношении тиазидные диуретики, которые увеличивают выделение мочи за счет подавления всасывания натрия. Они используются для лечения высокого кровяного давления (гипертонии), сердечной недостаточности и отеков (припухлостей, вызванных скоплением жидкости).

Хотя исследователи не выяснили, как именно тиазидные диуретики влиют на мужскую половую систему, некоторые специалисты считают, что они могут воздействовать на функцию мышц полового члена. Аналогичное действие может оказывать тамсулозин — это альфа-адреноблокатор, который расслабляет мышцы простаты и мочевого пузыря и облегчает мочеиспускание. Обычно его используют для лечения прогрессирующих заболеваний почек и печени, низкого кровяного давления, а также рака простаты.

Доктор Левин добавил, что Аддералл — стимулирующий препарат, используемый для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), — также может вызывать сексуальную дисфункцию. Его прием может сужать кровеносные сосуды, затрудняя приток крови к пенису.

Ранее ученые выяснили, как тестостерон на самом деле влияет на сексуальное желание у мужчин.