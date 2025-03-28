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Когда возвращается вкус и обоняние после отказа от курения, рассказал врач

Врач Исаев: после отказа от курение вкус и обоняние возвращаются через две недели

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Алексей Майшев/РИА Новости

После отказа от курения вкусовые и обонятельные ощущения начинают постепенно восстанавливаться. На это уходит примерно две недели, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Уже через 48–72 часа после прекращения поступления токсинов рецепторы начинают регенерировать, а через 1–2 недели большинство людей отмечают значительное улучшение восприятия вкусов и запахов. Восстановление обонятельной функции может занять больше времени, но при отсутствии серьезных повреждений оно происходит без необратимых последствий», – добавил врач.

Курение оказывает выраженное негативное воздействие на обонятельные и вкусовые рецепторы, снижая их чувствительность и нарушая полноценное восприятие запахов и вкусов. Это обусловлено несколькими механизмами.

«Воздействие химических соединений, содержащихся в табачном дыме, ведет к постоянному раздражению слизистой оболочки полости рта и носа. Табачный дым содержит тысячи химических веществ, включая никотин, смолы, формальдегид, аммиак и тяжелые металлы. Эти вещества обладают токсическим эффектом, вызывают воспаление и уменьшают способность рецепторов адекватно воспринимать вкусовые и обонятельные раздражители», – рассказал доктор.

Термическое воздействие играет немаловажную роль. Горячий дым вызывает микроповреждения слизистой оболочки, а в некоторых случаях и ожоги. Это может привести к дегенерации и атрофии вкусовых сосочков языка, снижая их способность различать вкусовые оттенки.

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