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Тропические рыбы удивили ученых использованием инструментов для добычи пищи

Coral Reefs: рыбы-губаны разбивают моллюсков о специальные твердые камни
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Vladimir Wrangel/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых под руководством австралийских специалистов из Университета Маккуори впервые документально подтвердила, что некоторые тропические рыбы способны использовать камни в качестве инструментов для вскрытия моллюсков. Исследование опубликовано в научном журнале Coral Reefs.

Команда наблюдала за поведением нескольких видов ярких рифовых рыб-губанов из рода Halichoeres. В ходе исследования океанологи зафиксировали, что эти животные намеренно подбирают добычу с твердым панцирем, переносят ее к определенным камням и раскалывают раковины об их поверхность.

«Это поведение доказывает, что рыбы гораздо умнее, чем принято считать. Особенно важно, что такое поведение было зафиксировано у пяти разных видов губанов, что свидетельствует о широком распространении данной способности», — подчеркнули исследователи.

Открытие ценно тем, что впервые зафиксировало использование инструментов рыбами в западной части Атлантического океана, значительно расширив известный ареал такого поведения. Ученые предполагают, что способность использовать орудия может быть распространена среди губанов гораздо шире, чем считалось ранее.

Ранее шимпанзе поразили зоологов своими инженерными навыками при выборе инструментов для добычи термитов.

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