Тропические рыбы удивили ученых использованием инструментов для добычи пищи

Международная группа ученых под руководством австралийских специалистов из Университета Маккуори впервые документально подтвердила, что некоторые тропические рыбы способны использовать камни в качестве инструментов для вскрытия моллюсков. Исследование опубликовано в научном журнале Coral Reefs.

Команда наблюдала за поведением нескольких видов ярких рифовых рыб-губанов из рода Halichoeres. В ходе исследования океанологи зафиксировали, что эти животные намеренно подбирают добычу с твердым панцирем, переносят ее к определенным камням и раскалывают раковины об их поверхность.

«Это поведение доказывает, что рыбы гораздо умнее, чем принято считать. Особенно важно, что такое поведение было зафиксировано у пяти разных видов губанов, что свидетельствует о широком распространении данной способности», — подчеркнули исследователи.

Открытие ценно тем, что впервые зафиксировало использование инструментов рыбами в западной части Атлантического океана, значительно расширив известный ареал такого поведения. Ученые предполагают, что способность использовать орудия может быть распространена среди губанов гораздо шире, чем считалось ранее.

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