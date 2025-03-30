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Найден способ предотвратить тысячи инсультов

Circulation: скрининг на гипертонию и аритмию поможет избежать тысяч инсультов
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Shutterstock

Ученые из Университета Турку установили, что одновременное обследование на гипертонию и мерцательную аритмию помогает с высокой точностью оценить риск инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

Материал научной работы был подготовлен 29 врачами, состоящими в организации AF-SCREEN. Это международное сообщество, целью которого является снижение темпов летальности инсульта и поиск методов профилактики этой опасной патологии.

По словам исследователей, гипертония и мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) выступают главными провокаторами инсульта. При повышенном давлении увеличивается нагрузка на сосуды, что повышает риск их травмирования. Мерцательная аритмия грозит тромбоэмболическими осложнениями, которые увеличивают вероятность инсульта в пять раз.

Несмотря на связь между высоким кровяным давлением и фибрилляцией предсердий, последнюю часто диагностируют слишком поздно, что значительно затрудняет лечение. Ученые пояснили, что давление легко измерить с помощью тонометра, однако многие люди не знают, как выявить у себя нарушение сердечного ритма.

Исследователи отметили, что любой человек может провести самодиагностику в домашних условиях — для этого достаточно провести простую 30-секундную проверку пульса на запястье или шее. Также рекомендуется приобрести тонометр с функцией оповещения о нерегулярном сердцебиении — во многих современных устройствах уже есть такая функция. Другим подспорьем являются смарт-часы и портативные электрокардиографы.

По словам ученых, регулярный контроль кровяного давления и сердечного ритма может защитить от инсульта тысячи людей. Обнаружение ранних изменений в этих показателях позволит своевременно начать лечение.

Ранее стало известно, для кого наиболее опасен инсульт.

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