проект

>

Врач назвала болезни и лекарства, приводящие к запору

Терапевт Драпкина: дефицит гормонов щитовидной железы может привести к запору

close
100%
Freepik.com

К запору могут привести неправильное питание, малоподвижность, некоторые заболевания и прием определенных препаратов, а также стресс и злоупотребление слабительными. Об этом профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала в своем Тelegram-канале.

Дефекация менее трех раз в неделю, твердость и сухость кала, ощущение неполного опорожнения прямой кишки, — все это симптомы запора. Он может развиться при недостаточном потреблении овощей, фруктов и круп. Содержащаяся в них клетчатка притягивает воду и делает кал мягче. Также важно пить достаточно воды.

Малоподвижный образ жизни и стресс могут ухудшить перистальтику — волнообразные сокращения мускулатуры ЖКТ. Также запоры могут появиться из-за изменения гормонального фона при беременности и некоторых заболеваниях, включая гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы), опухоли кишечника, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и при синдроме раздраженного кишечника. Это многофакторное заболевание, которое сопровождается хронической болью в животе, дискомфортом, вздутием живота и нарушениями в работе кишечника. Боль из-за геморроя и трещин в прямой кишке также может способствовать запору.

Также запоры могут быть вызваны приемом некоторых препаратов, которые ухудшают моторику кишечника (нестероидные противовоспалительные и антигистаминные препараты против аллергии) или изменяют микрофлору кишечника (антибиотики). Злоупотребление слабительными препаратами или клизмами может ухудшить способность кишечника опорожняться самостоятельно.

Ранее врач рассказал, какое урчание в животе опасно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами