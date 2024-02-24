Врач назвала болезни и лекарства, приводящие к запору

К запору могут привести неправильное питание, малоподвижность, некоторые заболевания и прием определенных препаратов, а также стресс и злоупотребление слабительными. Об этом профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала в своем Тelegram-канале.

Дефекация менее трех раз в неделю, твердость и сухость кала, ощущение неполного опорожнения прямой кишки, — все это симптомы запора. Он может развиться при недостаточном потреблении овощей, фруктов и круп. Содержащаяся в них клетчатка притягивает воду и делает кал мягче. Также важно пить достаточно воды.

Малоподвижный образ жизни и стресс могут ухудшить перистальтику — волнообразные сокращения мускулатуры ЖКТ. Также запоры могут появиться из-за изменения гормонального фона при беременности и некоторых заболеваниях, включая гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы), опухоли кишечника, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и при синдроме раздраженного кишечника. Это многофакторное заболевание, которое сопровождается хронической болью в животе, дискомфортом, вздутием живота и нарушениями в работе кишечника. Боль из-за геморроя и трещин в прямой кишке также может способствовать запору.

Также запоры могут быть вызваны приемом некоторых препаратов, которые ухудшают моторику кишечника (нестероидные противовоспалительные и антигистаминные препараты против аллергии) или изменяют микрофлору кишечника (антибиотики). Злоупотребление слабительными препаратами или клизмами может ухудшить способность кишечника опорожняться самостоятельно.

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