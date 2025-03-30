В Норвегии предложили накормить весь мир белком и жирными кислотами из рыбных отходов

Норвежские ученые из Фонда промышленных и технических исследований (SINTEF) представили новую методику, позволяющую превращать 70% рыбных отходов в ценные пищевые продукты и кормовые добавки. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Норвежского университета науки и технологий (NTNU).

Команда доказала, что головы, печень и другие внутренности рыб содержат огромное количество полезных веществ, которые сегодня обычно выбрасывают за борт.

Специалисты опровержение устоявшегося мнения о необходимости ручной сортировки печени для производства качественного рыбьего жира. Эксперименты показали, что смешанные внутренности трески и сайды могут стать источником высококачественного масла, богатого омега-3 кислотами, без трудоемкого процесса разделения.

Исследователи установили, что при правильном охлаждении рыбные отходы сохраняют свои свойства до двух суток. Такой срок позволяет перерабатывать улов даже в условиях штормовой погоды или при нестабильных объемах вылова.

Особое внимание ученые уделили разработке метода силосования с добавлением кислоты и антиоксидантов, который не только консервирует сырье, но и улучшает качество конечного продукта.

«Каждая выловленная рыба сможет приносить на 15-20% больше дохода, при этом решая проблему дефицита белков и жирных кислот в мировом масштабе», — отметила руководитель научной работы Лин Сконторп Мейделл.

Ранее ученые выяснили, что в рацион добрых и общительных детей обычно входит больше рыбы.