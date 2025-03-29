Ученые выяснили, как работает мозг людей с биполярным расстройством во время ремиссии

Пациенты с биполярным расстройством испытывают трудности в адаптации к изменениям, что может приводить к нелогичным и импульсивным действиям, а работа областей мозга, отвечающих за принятие решений, у них отличается от мозговых ритмов здоровых людей, даже когда пациенты находятся в ремиссии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

По данным ученых, биполярное аффективное расстройство (БАР) затрагивает около двух процентов людей в мире. Это заболевание, при котором маниакальное и депрессивное состояние сменяют друг друга. В маниакальном периоде человек подвижен, радостен, быстро соображает, но может быть раздражительным и агрессивным. Депрессивному состоянию свойственны, наоборот, заторможенность, подавленность, плохое настроение, снижение мыслительной активности и плохой аппетит. Между этими периодами, как правило, бывает фаза ремиссии.

Но оказалось, что даже во время ремиссии заболевание влияет на поведение и работу мозга пациентов, в частности, когда человеку нужно принять решение, а ситуация неопределенна и быстро меняется.

Чтобы проверить эту гипотезу, в Сеченовском Университете создали уникальную МЭГ-модель. Испытуемым – здоровым людям и пациентам с БАР – предложили выполнить на компьютере задания, в которых требовалось проследить определенные закономерности и сделать выбор, учитывая меняющиеся обстоятельства. А пока участники работали над этим, им замерили мозговую активность с помощью магнитоэнцефалографии (МЭГ).

По результатам ученые сделали вывод, что пациенты переоценивают вероятность изменений, постоянно ожидая от жизни сюрпризов, и медленнее адаптируются к новым обстоятельствам. А магнитоэнцефалография показала, что ритмы мозга, которые у здоровых людей сильно выражены при обработке новой информации и прогнозировании, у пациентов с биполярным расстройством почти не меняются.

«Благодаря нашей модели нам удалось выявить различия в активности мозга здоровых людей и людей с биполярным расстройством, даже когда пациент находится в ремиссии, у него нет ярко выраженной мании или депрессии», – рассказала одна из авторов научной статьи, заведующая кафедрой психиатрии и психосоматики, директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета профессор Беатриса Волель.

Научная работа открывает новые возможности для диагностики и лечения пациентов. Изменения в активности мозга можно будет использовать в том числе как биомаркеры, чтобы предсказывать рецидив маниакального или депрессивного эпизода у людей с биполярным расстройством.

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