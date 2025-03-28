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Железо из животных источников усваивается легче, чем из растительных

Врач Манохина: железо из животных источников усваивается в кишечнике легче

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Железо является важной составляющей многих биохимических реакций в организме человека. Но его усвояемость зависит от множества факторов, в том числе от типа продукта. Из животных источников питания железо усваивается в кишечнике легче, чем из растительных, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Манохина.

«На усвоение в организме человека железа из растений влияет множество факторов. Например, присутствие аскорбиновой кислоты улучшает процессы всасывания железа. Противоположно, например, действие полифенолов (содержатся в чае, кофе, красном вине), которые наоборот снижают степень усвоения железа. Также важен исходный уровень железа и его запасов в организме, так как эти параметры тоже будут сказываться на скорости усвоения железа», – отметила врач.

При этом не стоит налегать на мясо, подчеркивает доктор. В настоящее время известно, что употребление избыточного количества красного мяса негативно влияет на здоровье человека.

«Ученые ищут возможности уменьшения отрицательного воздействия красного мяса на организм. В частности, есть исследования о добавлении витамина А в мясную продукцию, который также улучшает усвояемость железа. В некоторых статьях сообщается о добавке экстракта красного вина в мясные полуфабрикаты. Данные пока противоречивы, требуют дальнейшего изучения. В некоторых зарубежных источниках можно встретить данные о положительном влиянии небольшого количества красного вина. Но ориентироваться сложно на эту информацию, так как она не подкреплена данными исследований», — заключила врач.

Ранее была названа методика, которая за два сеанса может убрать фантомные боли у бойцов СВО без конечностей.

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