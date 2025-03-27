Эмоции могут искажать наши воспоминания, выяснили ученые

Психологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что при повторяющемся опыте схожие воспоминания могут сливаться воедино, особенно если одно из них связано с сильными эмоциями. Этот эффект оказался наиболее выраженным у людей с повышенной тревожностью и у тех, кто острее реагирует на эмоциональные события. Работа опубликована в журнале Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience (CABN).

Как объясняет ведущий автор исследования, профессор Дэвид Клюэтт, наш мозг сталкивается с постоянной задачей — различать схожие события. Например, если человек ежедневно паркуется в одном и том же месте, как мозг запоминает именно сегодняшнее место, а не путает его с предыдущими? Один из механизмов, позволяющих избежать такой путаницы, — так называемое отталкивание памяти, когда различия между событиями преувеличиваются.

Однако новый эксперимент ученых показал неожиданные результаты. Вместо эффекта «отталкивания» участники продемонстрировали «притяжение памяти» — их воспоминания о схожих событиях сливались, делая их еще более похожими. Причем этот эффект был сильнее у людей с выраженной тревожностью, особенно если одно из событий сопровождалось неприятным раздражителем — резким звуком.

По словам соавтора исследования Эрин Морроу, такой механизм памяти может быть полезен в некоторых ситуациях, помогая избежать потенциально опасных ситуаций. Однако чрезмерное слияние негативных воспоминаний может мешать отличать безопасные ситуации от угрожающих, что может способствовать развитию тревожных расстройств.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы понять, как эмоциональные состояния влияют на формирование памяти в повседневной жизни и психическом здоровье.

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