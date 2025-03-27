Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии создали уникальную базу данных для исследования ожирения и его последствий

JDI: разработана база данных для исследования ожирения и его последствий
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Японские ученые разработали передовую медицинскую базу данных J-ORBIT, которая автоматически собирает и анализирует информацию о пациентах с ожирением и связанными с ним заболеваниями. Этот проект, инициированный учеными из Университета Кобе, поможет врачам лучше понимать причины и последствия ожирения, а также разрабатывать новые методы лечения. Работа опубликована в журнале Journal of Diabetes Investigation (JDI).

«Ожирение – это причина множества серьезных заболеваний, включая диабет, гипертонию, болезни сердца и инсульт», — объяснил доктор Ватару Огава, эндокринолог из Университета Кобе.

Однако до сих пор ученые не имели доступа к полным и точным данным, отражающим состояние пациентов. J-ORBIT решает эту проблему: система автоматически обновляет анонимные медицинские записи пациентов при каждом их визите в одну из семи клиник-участников проекта в Японии.

Недавно исследователи представили первые результаты анализа данных 1 169 пациентов из базы J-ORBIT. Оказалось, что большинство людей с ожирением имеют в среднем три сопутствующих заболевания, связанных с диабетом. Кроме того, анализ выявил проблемы, которые раньше не ассоциировались с ожирением, например, нарушения менструального цикла и бесплодие у женщин.

Эта база данных также интегрирована с системой J-DREAMS, которая собирает данные о диабетиках. Такое объединение позволяет более точно изучать взаимосвязь между диабетом и ожирением, но также может привести к тому, что диабетические случаи будут излишне преобладать в J-ORBIT.

Помимо врачей и исследователей, к проекту проявляют интерес фармацевтические компании, разрабатывающие лекарства против ожирения. Они уже начали использовать данные J-ORBIT для изучения новых методов терапии.

«Мы надеемся, что эта система поможет не только в исследовании ожирения, но и в подборе индивидуального лечения для пациентов, которым необходимо похудеть», — добавил доктор Огава.

Ранее ученые раскрыли простой способ борьбы с ожирением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами