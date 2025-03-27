В Японии создали уникальную базу данных для исследования ожирения и его последствий

Японские ученые разработали передовую медицинскую базу данных J-ORBIT, которая автоматически собирает и анализирует информацию о пациентах с ожирением и связанными с ним заболеваниями. Этот проект, инициированный учеными из Университета Кобе, поможет врачам лучше понимать причины и последствия ожирения, а также разрабатывать новые методы лечения. Работа опубликована в журнале Journal of Diabetes Investigation (JDI).

«Ожирение – это причина множества серьезных заболеваний, включая диабет, гипертонию, болезни сердца и инсульт», — объяснил доктор Ватару Огава, эндокринолог из Университета Кобе.

Однако до сих пор ученые не имели доступа к полным и точным данным, отражающим состояние пациентов. J-ORBIT решает эту проблему: система автоматически обновляет анонимные медицинские записи пациентов при каждом их визите в одну из семи клиник-участников проекта в Японии.

Недавно исследователи представили первые результаты анализа данных 1 169 пациентов из базы J-ORBIT. Оказалось, что большинство людей с ожирением имеют в среднем три сопутствующих заболевания, связанных с диабетом. Кроме того, анализ выявил проблемы, которые раньше не ассоциировались с ожирением, например, нарушения менструального цикла и бесплодие у женщин.

Эта база данных также интегрирована с системой J-DREAMS, которая собирает данные о диабетиках. Такое объединение позволяет более точно изучать взаимосвязь между диабетом и ожирением, но также может привести к тому, что диабетические случаи будут излишне преобладать в J-ORBIT.

Помимо врачей и исследователей, к проекту проявляют интерес фармацевтические компании, разрабатывающие лекарства против ожирения. Они уже начали использовать данные J-ORBIT для изучения новых методов терапии.

«Мы надеемся, что эта система поможет не только в исследовании ожирения, но и в подборе индивидуального лечения для пациентов, которым необходимо похудеть», — добавил доктор Огава.

Ранее ученые раскрыли простой способ борьбы с ожирением.