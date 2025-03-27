Как бойцы СВО описывают ощущения после потери конечности, рассказал врач

После потери конечности у многих бойцов СВО остается ощущение, что конечность есть. Они описывают ее слишком маленькой, пережатой или с постоянно сжатым кулаком, рассказала «Газете.Ru» заведующая Вторым неврологическим отделением с палатами нейрореабилитации пациентов с поражением центральной нервной системы 8-го филиала военного госпиталя Бурденко Татьяна Базуева.

Причина возникновения фантомных болей до сих пор до конца не выяснена мировой наукой. Одна из версий говорит о том, что, существует некая область в мозге, в которой «прописана» утраченная конечность. И мозг «не может смириться» с ее потерей. Другая предполагает, что фантомная боль возникает из-за невромы, расположенной на кончике культи.

«Тем не менее часто удаление невромы приводит только к усилению фантомных болей. Поэтому сейчас мы уже понимаем: удалять сразу неврому не стоит. Неврома легко находится на УЗИ. Иногда мы видим, что она достаточно крупная, — но болей нет. Ни фантомных, ни невропатических. Поэтому не каждую неврому нужно оперировать», — отметила Базуева.

Фантомная боль бывает довольно сильной, и она способна возвращаться спустя годы. Иногда пациенты ставят этой боли высшую оценку — 10 баллов. Кроме того, фантомная конечность иногда ощущается сдавленной, пережатой. Бывает так, что рука ощущается маленькой, доходящей до локтя. Иногда потерявший руку до локтя ощущает постоянно сжатый кулак, которого не существует.

Все эти ощущения могут продолжаться десятилетиями, если ничего не предпринимать. Поэтому поиск методов устранения фантомной боли — это ключевая задача врачей, которая волнует сейчас специалистов во всем мире. Подробнее о самых новых способах избавления от этой проблемы — в материале «Газеты.Ru».

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