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Названа опасность использования диффузоров в доме

Врач Таратухин: высокая концентрация запаха диффузора опасна для астматиков

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Душистые вещества из диффузоров и более сложных систем ароматизации при слишком больших количествах могут повышать риск аллергической реакции и обострения заболеваний легких, в первую очередь бронхиальной астмы, рассказал «Газете.Ru» доцент, заведующий кафедрой в Институте мировой медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин.

«Высокая концентрация не несет прямой угрозы здоровью, если, конечно, все душистые вещества разрешены к применению. Но это повышает риск аллергической реакции и обострения заболеваний легких, в первую очередь бронхиальной астмы. Душистые вещества различаются по свойствам: некоторые сильно пахнут за счет их летучести, а другие — за счет высокой к ним чувствительности носа. Понятно, что концентрация первых всегда будет выше. Искусство парфюмера состоит в том, чтобы сделать формулу не просто с желаемым ароматом, но и с оптимальными техническими характеристиками. И если добиться приятного запаха довольно легко, то сделать состав высокого качества на порядок сложнее», — отметил врач.

Прямой угрозы здоровью это не несет, умереть от этого нельзя, но, чтобы полностью себя обезопасить, нужно придерживаться нескольких правил.

«Во-первых, аромат в помещении не должен быть сильным. Нос имеет свойство адаптации, поэтому первое впечатление важнее всего. Если в нос «ударил» запах, а потом исчез, значит, концентрация слишком высокая. Аромат должен ощущаться постоянно, но едва уловимо. Во-вторых, если запах вам неприятен, кажется мыльным или вызывает физическое ощущение в носу как будто набили ваты или нос закладывает, значит, с отдушкой что-то не то, формула несбалансирована. В-третьих, если вдруг появилось першение, чихание или даже чувство нехватки воздуха, надо выйти на свежий воздух немедленно. Это особенно важно при аллергиях, бронхиальной астме», — отметил врач.

Использование натуральных отдушек, эфирных масел — тоже не выход, так как именно в них и содержатся аллергены.

«В этом плане современные душистые вещества гораздо безопаснее. И конечно, если вы решите спать в ароматизированном помещении, оно должно проветриваться, чтобы испаряющийся из диффузора аромат вместе с основой не концентрировались», — заключил специалист.

Ранее врач назвал тип алкоголя, наименее вредный для фигуры.

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