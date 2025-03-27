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Развеян миф о пользе воды с солью

WellnessPulse: подсоленная вода не помогает справиться с обезвоживанием
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Употребление воды с солью не всегда улучшает гидратацию организма, повышая риск обезвоживания. Кроме того, большинство людей получают достаточно натрия с пищей — последствием его дополнительного потребления может стать гипертония. Об этом изданию WellnessPulse рассказал терапевт Майкл Чичак из Больницы милосердия Святой Элизабет Янгстаун (США).

Врач объяснил, что важность гидратации всегда широко освещалась врачами и блогерами, пропагандирующими здоровый образ жизни. Вода действительно снижает риск развития ряда патологий, включая головные боли, запоры, инфекции мочевыводящих путей и кожные заболевания.

По словам Чичака, употребление подсоленной воды вновь набирает популярность в социальных сетях. Пользователи утверждают, что морская соль способна оптимизировать гидратацию и усвоение питательных веществ. Хотя все электролиты, включая натрий, действительно помогают усваивать жидкость, терапевт отмечает, что большинство людей уже потребляют достаточное количество натрия с пищей. Чрезмерное его потребление может скорее навредить здоровью, чем улучшить его.

Врач напомнил, что избыток соли может привести к гипертонии, болезням сердца и почек.

«Обезвоживание вместо ожидаемого увлажнения может произойти из-за чрезмерного потребления соли, поскольку организм борется с дисбалансом натрия, забирая воду из клеток», — добавил специалист.

Отмечается, что некоторым людям электролиты могут потребоваться при ускоренной потере жидкости. Организм быстро выводит влагу в жарком климате, во время тяжелого физического труда, а также при рвоте или диарее. Однако даже в таких случаях напиток с натрием, калием и магнием является гораздо более эффективным и безопасным вариантом, чем просто соляной раствор.

Ранее ученые выяснили, что избыток соли в рационе грозит депрессией.

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