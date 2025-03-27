Найдена связь между болезнями сердца и изменениями в мозге

Ученые из Университета Эразма в Роттердаме установили, что ранние признаки проблем с сердцем могут проявляться одновременно с уменьшением объема мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

К такому выводу ученые пришли в результате мета-анализа семи исследований, проведенных в Европе и США. В них приняли участие 10 889 человек в возрасте 67 лет. Работы были направлены на изучение связи между ранними признаками сердечных заболеваний (включая систолическую и диастолическую дисфункцию) и изменениями в мозге. Для оценки размеров мозга добровольцев использовалось МРТ-сканирование.

Результаты показали, что с уменьшением объема мозга коррелировали систолическая и диастолическая дисфункция. В первом случае левый желудочек сердца эффективно перекачивает кровь, а во втором— не расслабляется должным образом. Также было обнаружено, что при диастолической дисфункции наблюдается снижение объема гиппокампа — области, важной для регуляции памяти.

«Даже легкая диастолическая дисфункция может негативно сказываться на состоянии мозга. Обследование людей с сердечными проблемами на предмет когнитивных нарушений поможет выявить проблемы в работе мозга на ранней стадии и начать необходимое лечение», — заключили ученые.

Исследователи подчеркнули, что для более глубокого понимания связи между сердечным и когнитивным здоровьем необходимы дополнительные исследования, особенно в отношении здоровья на популяционном уровне.

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