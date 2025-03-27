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Ученые раскрыли тайну ранней эволюции Земли

Nature: Земля приобрела свою структуру еще 4 млрд лет назад
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NASA

Международная группа ученых из Канады и Франции совершила прорыв в понимании процессов формирования Земли. Специалисты выяснили, что ключевые структуры земной мантии сформировались уже через 100 млн лет после образования планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда разработала модель, объединяющую механику жидкости и химии. Она показывает, что нижняя мантия Земли приобрела свою современную структуру еще 4 млрд лет назад, когда планета еще не остыла.

Согласно моделированию, кристаллизация мантии происходила преимущественно при низком давлении. Это создало особую химическую сигнатуру, отличавшуюся от ожидаемой. Открытие говорит о том, что прошлые теории о затвердевании каменистых планет требуют пересмотра.

«Если взять детей, то иногда они делают сумасшедшие вещи, потому что у них много энергии. Когда мы становимся старше, мы делаем меньше неожиданных поступков, потому что наша активность снижается.

Так что динамика действительно отличается. Но есть некоторые вещи, которые мы делаем в ранней молодости, и они потом влияют на всю дальнейшую жизнь.

То же самое и с планетами. Есть некоторые аспекты очень ранней эволюции планет, которые мы можем увидеть в их структуре сегодня», — объяснил ведущий автор научной работы, доцент Шарль-Эдуард Букаре.

Ранее ученые выяснили, что вода в мантии Земли управляет извержениями вулканов.

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