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Ученые нашли один из старейших храмов в Израиле

IAA: в центральной части Израиля выкопали 5000-летнее храмовое сооружение

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Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Археологи из Израильского управления древностей (IAA) обнаружили неизвестное 5000-летнее поселение недалеко от города Бейт-Шемеш к западу от Иерусалима. Среди построек было найдено строение, которое может быть одним из старейших храмов, когда-либо существовавших в Иудейской низменности. Об открытии сообщается на официальном сайте IAA.

Ученые выяснили, что храмовая постройка обладала толстыми стенами, окружавших зал со скамьями. Неподалеку от первого здания исследователи нашли еще более старый комплекс с рядами больших стоячих камней. Вероятно, его использовали как ритуальное пространство.

Близость этих двух строений предполагает, что местные жители перешли от поклонения в общественном месте к закрытому пространству с более регулируемым доступом.

Это может быть свидетельством начала повышения социальной сложности, а также урбанизации людей, живших в регионе 5000 лет назад, отметили специалисты IAA.

Ученые подчеркнули, что в раннем бронзовом веке в регионе активно росла численность населения, что привело к созданию иерархического общества, стандартизации производства и возведению монументальных общественных зданий.

Раскопки также выявили многочисленные горшки и кувшины, а также небольшие сосуды, которые, скорее всего, были символическими, а не функциональными емкостями.

Ранее ученые обнаружили затопленный храм древних набатеев у берегов Италии.

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