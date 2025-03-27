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Ученые разгадали 80-летнюю тайну филиппинской лягушки-«призрака»

Heredity: вырубка филиппинских лесов породила гибридный вид земноводных
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Chan et al

Американские ученые из Университета Канзаса разгадали тайну филиппинской лягушки Leyte Chorus, которая ставила в тупик биологов на протяжении 80 лет. Выводы опубликованы в научном журнале Heredity.

Впервые лягушку с необычными межпальцевыми дисками обнаружили в 1944 году на острове Лейте. За последующие 80 лет ученым удалось найти всего семь экземпляров, что породило множество теорий. Некоторые специалисты считали Leyte Chorus, другие предполагали, что речь идет об отдельном виде, третьи думали, что эти земноводные уже вымерли.

«Это было как биологическое привидение — все знали о его существовании, но почти никто не видел», — уточнил доктор Чан Кин Онн.

Современные технологии позволили проанализировать ДНК сохранившихся образцов.

Результаты поразили ученых — Leyte Chorus оказалась гибридом видов K. c. meridionalis и K. picta. Обычно эти земноводные не скрещиваются и даже не встречаются, поскольку первые живут на деревьях, а вторые — на земле.
Исследователи считают, что необычный гибрид возник из-за вырубки лесов, которая создала открытое пространство, где среды обитания животных пересеклись.

Ученые отметили, что Leyte Chorus не способны к дальнейшему размножению и представляют собой эволюционный эксперимент самой природы.

Ранее исследователи создали новые антибиотики на основе выделений кожи лягушек.

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