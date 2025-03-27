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Ученые создали искусственный аналог янтаря в лаборатории

SciRep: разработана технология превращения сосновой смолы в аналог янтаря
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Scientific Reports/phys.org

Американские ученые из Филдовского музея в Чикаго разработали методику создания синтетического янтаря. В ходе экспериментов им удалось превратить свежую сосновую смолу в материал, близкий по свойствам к натуральным веществам. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Традиционно янтарь и копал — окаменевшие древесные смолы — ценятся за способность сохранять в себе остатки древних растений и животных. Однако их хрупкость и редкость затрудняют проведение химических анализов.

Создание лабораторного аналога позволяет специалистам свободно экспериментировать с материалом, не рискуя повредить уникальные природные образцы.

Для получения искусственного янтаря исследователи использовали смолу трех видов сосен, собранную в Чикагском ботаническом саду. Образцы помещали в бентонитовую глину и подвергали воздействию высокого давления (159-241 бар) и температуры (130-150°C) в течение 19-41 часов. В результате смола изменила свои свойства: из непрозрачной и липкой массы превратилась в хрупкий полупрозрачный материал желто-оранжевого цвета.

Анализ показал, что в процессе эксперимента смола претерпела химические изменения, аналогичные естественному процессу формирования янтаря. В частности, инфракрасная спектроскопия зафиксировала уменьшение карбонильных соединений, что характерно для природного копала и балтийского янтаря.

Хотя полученный материал еще не полностью идентичен натуральному янтарю, особенно в отношении степени полимеризации, эксперимент доказал принципиальную возможность создания его искусственного аналога. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы уточнить параметры процесса и добиться большего сходства с природными образцами.

Ранее исследователи впервые нашли янтарь в Антарктиде.

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