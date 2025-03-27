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Развеян миф о том, что аккумулятор необходимо разряжать и заряжать до конца

Глава Ippon Вазисов: полная разрядка и зарядка аккумуляторов портит батарею
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Shutterstock

Среди пользователей бытует утверждение, что аккумуляторы нужно тренировать, полностью разряжая и заряжая их. Якобы это должно увеличить их емкость, однако это не только бесполезная, но и вредная для батареи практика, — рассказал «Газете.Ru» генеральный менеджер Ippon Михаил Вазисов.

«Батарею не стоит держать в пиковых ситуациях, когда она разряжается до нуля и заряжается до 100%, — в этом случае она деградирует. Не стоит заряжать ее и какими-то огромными токами, это также приводит к уменьшению ее объема. Это характерно для всех современных батарей. Лучше использовать режим «умной зарядки», который ограничивает и уровень разряда до 20%, и уровень максимального заряда до 85–90% для максимального срока жизни аккумуляторной батареи», — объяснил специалист.

По словам Вазисова, такой миф родился из-за никель-металлгидридных аккумуляторов, которые широко использовались много лет назад, но впоследствии потеряли популярность из-за литийионных и свинцовых батарей.

«Никель-металлгидридные аккумуляторы обладали эффектом памяти. Это значит, что, если вы разряжали мобильный телефон до конца, они заряжались немного меньше, потому что запоминали первоначальную емкость. Но технология устарела, и в «тренировке» аккумулятора нет никакой пользы, только вред. Сегодня за пределами мобильных устройств все большее внимание получают натриевые батареи — их можно разряжать и перезаряжать без риска деградации для аккумулятора», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее в России появились первые бесперебойники на натриевых аккумуляторах.

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