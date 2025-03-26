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В России нашли решение проблемы надежности дорог зимой

В ПНИПУ повысили прочность дорожного покрытия на 174% за счет геотекстиля
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ значительно увеличить долговечность дорожных покрытий при низких температурах с помощью геосинтетических материалов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службы научного учреждения.

При отрицательных температурах полимерные материалы могут терять эластичность и прочность, что снижает их устойчивость к нагрузкам. Чтобы проверить, как геосинтетика ведет себя в условиях многократного замораживания и оттаивания, исследователи провели эксперимент.

Образцы четырех видов материалов (тканого и нетканого геотекстиля, полипропиленовой георешетки) подвергли 30 циклам заморозки (–18°C) и оттаивания (+20°C), имитируя суровые зимние условия.

Результаты тестов оказались неожиданными. Большинство видов геоматериалов не только выдержали испытания, но и показали увеличение прочности. Надежность георешетки повысилась на 111,8%, тканого геотекстиля ТН 20 — на 174,4%, а нетканый геотекстиль — на 112,5%.

Исследование поможет выбирать оптимальные материалы для дорожного строительства в холодных регионах. Использование морозостойкой геосинтетики увеличит срок службы дорог, снизит затраты на ремонт и повысит безопасность в зимний период.

Ранее в России разработали метод строительства надежных лесных дорог.

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