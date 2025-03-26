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Попадание молнии полезно для некоторых деревьев, выяснили ученые

New Phytologist: попадание молнии полезно для некоторых тропических деревьев
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Sean McAuliffe/Unsplash

Команда ученых под руководством эколога Эвана Горы из Института экосистемных исследований Кэри обнаружила, что некоторые тропические деревья не только выживают после ударов молнии, но и получают от них преимущества. Исследование показало, что дерево Dipteryx oleifera может быть специально приспособлено для выдерживания электрических разрядов. Работа опубликована в журнале New Phytologist.

Исследователи изучили влияние молний на деревья в тропических лесах Панамы. Они проанализировали 93 дерева, пораженных молниями, и обнаружили, что все девять Dipteryx oleifera выжили с минимальными повреждениями. В то же время 64% деревьев других видов погибли в течение двух лет после удара.

Кроме того, удары молнии уничтожали в среднем 9,2 соседних дерева, создавая Dipteryx oleifera больше пространства и света. Также молнии сокращали количество паразитических лиан на этих деревьях на 78%, снижая конкуренцию за питательные вещества.

Ученые предполагают, что Dipteryx oleifera могут быть специально адаптированы для привлечения молний благодаря своей высоте и широкой кроне. Они на 68% чаще поражаются молниями, чем другие деревья, но их устойчивость к электрическим разрядам дает им эволюционное преимущество: способность производить потомство у этих деревьев выше в 14 раз.

Дальнейшие исследования помогут выяснить, какие механизмы позволяют этим деревьям переживать удары молний. Понимание этого процесса может быть важным для прогнозирования изменений в лесных экосистемах и их восстановления в условиях изменения климата.

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