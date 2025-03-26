Попадание молнии полезно для некоторых деревьев, выяснили ученые

Команда ученых под руководством эколога Эвана Горы из Института экосистемных исследований Кэри обнаружила, что некоторые тропические деревья не только выживают после ударов молнии, но и получают от них преимущества. Исследование показало, что дерево Dipteryx oleifera может быть специально приспособлено для выдерживания электрических разрядов. Работа опубликована в журнале New Phytologist.

Исследователи изучили влияние молний на деревья в тропических лесах Панамы. Они проанализировали 93 дерева, пораженных молниями, и обнаружили, что все девять Dipteryx oleifera выжили с минимальными повреждениями. В то же время 64% деревьев других видов погибли в течение двух лет после удара.

Кроме того, удары молнии уничтожали в среднем 9,2 соседних дерева, создавая Dipteryx oleifera больше пространства и света. Также молнии сокращали количество паразитических лиан на этих деревьях на 78%, снижая конкуренцию за питательные вещества.

Ученые предполагают, что Dipteryx oleifera могут быть специально адаптированы для привлечения молний благодаря своей высоте и широкой кроне. Они на 68% чаще поражаются молниями, чем другие деревья, но их устойчивость к электрическим разрядам дает им эволюционное преимущество: способность производить потомство у этих деревьев выше в 14 раз.

Дальнейшие исследования помогут выяснить, какие механизмы позволяют этим деревьям переживать удары молний. Понимание этого процесса может быть важным для прогнозирования изменений в лесных экосистемах и их восстановления в условиях изменения климата.

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