Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли древние секреты человеческого иммунитета

JMV: изучена эволюция иммунной системы человека
close
Freepik.com

Три студента Университета Небраски-Линкольна под руководством ведущего вирусолога Лувена Чжана пролили свет на эволюцию иммунной системы человека. Работа опубликована в журнале Journal of Medical Virology (JMV).

В одном из исследований студенты выяснили, что с появлением челюстей у позвоночных организмов их иммунная система стала более сложной и эффективной. Другое исследование показало, что 60 миллионов лет назад в ДНК предков человека мог случайно встроиться «псевдоген» — участок генетического кода, не создающий белки. Однако ученые предполагают, что он мог помочь предкам людей лучше защищаться от болезней и до сих пор влияет на иммунитет.

Студенты использовали компьютерные технологии для анализа генов и сравнивали данные разных видов — от рыб до млекопитающих. Хотя такой метод исследования был для них новым, они успешно освоили его и внесли значимый вклад в науку.

Результаты этих исследований помогут глубже понять, как работает иммунитет человека, а также могут привести к новым способам лечения аутоиммунных заболеваний, например, волчанки. Сейчас ученые ищут финансирование, чтобы продолжить работу в этом направлении.

Ранее ученые выяснили, где мог зародиться первый на Земле живой организм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами