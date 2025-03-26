Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые разработали ядерную батарею, которая сможет работать веками без подзарядки

ACS: создана ядерная батарея, способная работать веками без подзарядки
close
Su-Il In/AAAS

Исследователи из Научно-технического института Тэгу Кенбук во главе с профессором Су-Ил Ином представили новую концепцию ядерной батареи, способной обеспечивать энергией устройства десятилетиями, а то и столетиями, без необходимости подзарядки. Технология направлена на замену литийионных аккумуляторов, которые со временем деградируют и требуют регулярной подзарядки, что ограничивает применение в таких технологиях, как дроны, системы дистанционного зондирования и даже медицинские импланты. Об этом сообщает The American Chemical Society (ACS).

В основе новой батареи лежит принцип бетавольтаики – преобразование энергии бета-излучения в электричество. Для этого ученые использовали радиоактивный изотоп углерода, известный как радиоуглерод (углерод-14), который выделяет исключительно бета-частицы. Радиоуглерод является побочным продуктом ядерных реакций и, благодаря своей низкой стоимости, доступности и возможности переработки, может стать экологически безопасной альтернативой. При этом его очень медленный распад обещает долговечность батареи, теоретически способной работать тысячелетиями.

Для повышения эффективности преобразования энергии команда Ина использовала инновационный подход. В их прототипе основным элементом является полупроводниковый слой на основе диоксида титана, к которому был добавлен краситель на основе рутения. Дополнительную прочность химической связи обеспечивала обработка лимонной кислотой. Когда бета-частицы, испускаемые радиоуглеродом, сталкиваются с рутениевым красителем, запускается каскад электронных переходов – «электронная лавина», которая затем эффективно собирается слоем диоксида титана.

Особенностью нового устройства является то, что радиоуглерод был внедрен как в анод, так и в катод, что увеличило количество генерируемых бета-частиц и минимизировало энергетические потери на расстоянии между электродами. В ходе демонстрационных испытаний прототипа энергия, преобразованная из радиоактивного распада, была существенно выше по сравнению с предыдущими версиями, где радиоуглерод применялся только на одном электроде: коэффициент преобразования возрос с 0,48 до 2,86%.

Несмотря на то, что текущий дизайн преобразует лишь незначительную долю энергии, выделяемой при радиоактивном распаде, профессор Ин уверен, что дальнейшие усовершенствования – оптимизация формы источника бета-излучения и разработка более эффективных поглотителей – могут существенно повысить производительность батареи. Такие долговечные источники энергии могут найти применение в устройствах, где регулярная подзарядка или замена аккумуляторов невозможны, например, в кардиостимуляторах, работающих на протяжении всей жизни человека, или в других миниатюрных, автономных системах.

Ранее новый тип квантового компьютера позволил ученым увидеть «танец» элементарных частиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами