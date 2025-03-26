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Ученые создали прозрачную древесину из дешевых натуральных материалов

ACS: создана полупрозрачная древесина, которая может заменить пластик и стекло
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Bharat Baruah/AAAS

Американские ученые представили инновационный материал — прозрачное дерево, которое может заменить пластик и стекло в строительстве и электронике. В отличие от ранее разработанных аналогов, новый материал остается почти полностью натуральным и биоразлагаемым. Об этом сообщает The American Chemical Society (ACS).

Один из авторов работы, профессор химии Бхарат Баруах из Университета Кеннесо, вдохновился древними строительными технологиями Индии, где вместо цемента использовали смесь песка, клейкого риса и яичных белков. Эти компоненты помогли создать прозрачное дерево, которое сочетает прочность и экологичность.

Для получения нового материала ученые удалили из древесины особые соединения, оставив пористую структуру целлюлозы, а затем заполнили поры раствором из яичных белков и экстракта риса. Полученный материал оказался не только прозрачным, но и достаточно гибким и прочным.

Исследователи протестировали прозрачное дерево в качестве замены оконного стекла, установив его в небольшом домике и измерив температуру внутри. Оказалось, что дом с «деревянным стеклом» оставался на 5–6°C прохладнее по сравнению с обычным стеклом, что делает этот материал перспективным для энергосбережения.

Кроме того, ученые добавили в прозрачное дерево серебряные нанонити, сделав его электропроводящим. Это открывает возможности для его использования в сенсорах, солнечных батареях и носимой электронике. В дальнейшем исследователи планируют заменить серебро графеном, чтобы сохранить биоразлагаемость материала.

Ранее ученые создали материал для моделирования квантовых явлений.

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