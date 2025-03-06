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Ученые открыли новый пребиотик, способный улучшить здоровье кишечника

CB: в кишечной бактерии открыт новый фермент
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Токийского университета науки обнаружили уникальный β-галактозидазный фермент, который избирательно расщепляет β-1,2-галактоолигосахариды — редкие углеводные соединения, потенциально обладающие пребиотическими свойствами. Это открытие может привести к созданию новых пищевых добавок и даже лекарств. Работа опубликована в журнале Communications Biology (CB).

Фермент был найден в кишечной бактерии Bacteroides xylanisolvens, известной своей способностью перерабатывать сложные углеводы. Ученые выявили, что один из генов этой бактерии (Bxy_22780) кодирует β-галактозидазу, которая исключительно точно распознает β-1,2-галактоолигосахариды.

Исследования показали, что фермент не действует на обычные галактозиды, но эффективно расщепляет β-1,2-галактобиоз и β-1,2-галактотриоз. Структурный анализ методом рентгеновской дифракции позволил установить, что специфичность фермента обусловлена особым расположением молекул в активном центре, что делает его единственным в своем роде.

Как отмечает ведущий автор исследования, доцент Масахиро Накадзима, найденный фермент поможет изучить функции редких β-1,2-галактоолигосахаридов, которые до сих пор оставались малоизученными.

«Наше открытие — ключевой шаг в понимании роли этих уникальных углеводов. Хотя их пребиотические свойства пока не доказаны, мы видим в них огромный потенциал для поддержания здоровья кишечника», — отметил Накадзима.

Исследователи также отмечают, что фермент может быть полезен в разработке новых лекарств, поскольку β-1,2-галактозидные структуры встречаются у паразитов. Это означает, что новый фермент может сыграть роль в создании инновационных терапевтических решений.

Ранее был назван простой способ снизить риск диабета.

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