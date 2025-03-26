Найдено новое слабое место кишечника

Ученые из Кильского университета обнаружили, что белок HKDC1, который часто встречается у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, также провоцирует колоректальный рак. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Communications.

Белок HKDC1 (гексокиназный домен 1) относится к семейству гексокиназ или так называемых ловушек глюкозы. Это ферменты, которые играют особенно важную роль в углеводном обмене в организме. Предыдущие исследования показали, что HKDC1 играет роль в развитии некоторых онкологических заболеваний. Однако его роль в патогенезе колоректального рака ранее не изучалась.

Ученые объяснили, что HKDC1 активируется у людей с воспалительными заболеваниями кишечника — язвенным колитом и болезнью Крона. По этой причине у таких пациентов повышен риск развития рака. Чтобы выяснить, может ли HKDC1 быть причиной появления злокачественных образований при здоровом кишечнике, ученые провели эксперименты на мышах и клеточных моделях.

Результаты показали, что раковые клетки под воздействием HKDC1 делятся беспрепятственно, однако при отключении гена, кодирующего этот белок, процесс останавливается. Более того, при недостатке HKDC1 опухоли становились более восприимчивыми к внешнему воздействию, которое их разрушает.

По словам ученых, разработка препаратов-блокаторов HKDC1 может стать перспективным методом лечения рака кишечника. Однако перед этим исследователи планируют выяснить, почему у одних людей в организме экспрессируется больше HKDC1, чем у других.

Ранее был найден новый способ лечения «сложных» видов рака.