Ученые раскрыли, сколько нужно тренироваться молодым мамам после родов

Канадские ученые из Университета Квебека в Труа-Ривьере и других научных центров выяснили, что умеренные физические нагрузки могут защитить молодых матерей от связанных с родами осложнений, если уделять тренировкам два часа каждую неделю в течение трех месяцев после появления ребенка на свет. Исследование опубликовано в научном издании British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Особое внимание уделяется тренировкам тазового дна – ежедневные упражнения помогут предотвратить недержание мочи.

Также исследователи отметили важность здорового сна: затемненные комнаты, ограничение экранного времени перед сном и комфортная обстановка.

Рекомендации разработаны с учетом разнообразия – они подходят женщинам независимо от способа кормления, социального статуса или культурных особенностей.

При этом эксперты подчеркнули, что даже небольшая активность вроде спокойных прогулок лучше полного бездействия.

«Главный вывод – движение должно стать частью восстановительного процесса, а не откладываться «на потом». Это не требует специального оборудования или затрат, но значительно улучшает физическое и психическое здоровье», — говорится в статье.

Исследователи признали, что не все женщины смогут сразу выполнять полный объем рекомендаций. Врачам советуют обсуждать эти принципы с пациентками, чтобы помочь им плавно вернуться к привычной жизни после родов.

Ранее ученые выяснили, что риск развития шизофрении может передаваться ребенку через плаценту матери.