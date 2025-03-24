Плацента может передавать риск развития шизофрении, узнали ученые

Международная группа ученых из 18 учреждений Европы и США обнаружила, что эпигенетические изменения в плаценте могут влиять на развитие нейропсихиатрических расстройств, таких как шизофрения, биполярное расстройство и депрессия. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда изучила процесс метилирования ДНК в плаценте — химическую модификацию, которая регулирует активность генов, не изменяя их последовательность. Метилирование ДНК может быть связано с такими факторами, как диета, стресс и воздействие загрязняющих веществ.

Результаты показали, что шизофрения, биполярное расстройство и большое депрессивное расстройство наиболее тесно связаны с изменениями в метилировании ДНК плаценты. Для других состояний, таких как СДВГ и аутизм, связь была менее выраженной, но также присутствовала.

Открытие того, что генетический риск может быть связан с метилированием ДНК плаценты, дает новые возможности для раннего выявления и профилактики психиатрических расстройств.

Исследование также подчеркивает важность понимания того, как и когда генетические факторы влияют на развитие патологий. Некоторые гены могут действовать на ранних стадиях развития, что делает их недоступными для воздействия во взрослом возрасте.

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