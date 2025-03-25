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Названы компоненты пищи, способные защитить от диабета

ЕRНМ: флавоноиды в овощах и фруктах снижают риск развития диабета
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Активное потребление пигментов флавоноидов в составе фруктов и овощей может снизить риск развития сахарного диабета. К такому выводу пришли ученые из Центральной больницы Дачжоу в Китае. Результаты исследования опубликованы в журнале Exploratory Research and Hypothesis in Medicine (ERHM).

Флавоноиды — это природные «красители», которые содержатся в различных фруктах и овощах. Они известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ученые поставили перед собой задачу выявить механизмы, с помощью которых флавоноиды влияют на энтероэндокринную систему и риск развития сахарного диабета второго типа. Для этого они провели ряд экспериментов на мышах и клеточных моделях.

Исследование показало, что флавоноиды повышают чувствительность к гормону инсулину, который помогает правильно распределять сахар из пищи в организме. Также эти вещества регулируют кишечную микробиоту, подавляют всасывание глюкозы.

Один из флавоноидов — кверцетин — продемонстрировал способность повышать эффективность синтеза серотонина. Этот гормон, называемый «гормоном счастья», подавляет аппетит у млекопитающих. Другой флавоноид под названием лютеолин оказался полезен для стимуляции липолиза — процесса расщепления жиров.

По словам ученых, предыдущие исследования подтверждают, что диета, богатая флавоноидами, снижает риск развития диабета на 26%. Помимо фруктов и овощей эти полезные вещества содержатся в ягодах, зелени, кофе и зеленом чае.

Ранее была названа диета, помогающая дожить до 70 лет без хронических болезней.

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