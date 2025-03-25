Загадочные флуоресцентные пещеры помогли ученым лучше понять внеземную жизнь

Группа ученых под руководством астробиолога Джошуа Себри из Университета Северной Айовы спустилась в глубины Ветровой пещеры, чтобы разгадать тайны жизни в экстремальных условиях. Используя ультрафиолетовый свет, исследователи обнаружили светящиеся минералы, которые хранят следы древних химических процессов. Об этом сообщает The American Chemical Society (ACS).

Глубоко под поверхностью Земли скрываются уникальные минералы, которые под ультрафиолетовым светом раскрывают свое удивительное сияние. Розовые, голубые и зеленые оттенки на стенах пещер — не просто зрелищное явление, а ценный источник информации о геохимических процессах, поддерживающих жизнь в экстремальных условиях.

В новой работе исследователи изучили пещеры США, включая знаменитую Ветровую пещеру (Wind Cave) в Южной Дакоте. По словам Себри, химические процессы, происходящие здесь, могут быть похожи на те, что существуют в ледяных глубинах спутника Юпитера — Европы.

С помощью черного света исследователи выявили «химические окаменелости» — примеси, попавшие в породу миллионы лет назад. Под воздействием ультрафиолета они начинают светиться, показывая, где раньше проходили потоки воды, богатые минералами. Например, розовое свечение в Ветровой пещере указывает на высокое содержание марганца, который сыграл ключевую роль в ее формировании.

Команда использовала портативный спектрометр, который позволяет снимать «химические отпечатки» пород прямо на месте, не повреждая хрупкую экосистему пещер. Это особенно важно для создания цифровой карты пещер, которую разрабатывает студентка Анна Ван Дер Вайде.

Работа в таких условиях — настоящее испытание. В исследовательских экспедициях приходится пробираться через узкие проходы шириной менее 30 см, терять обувь, стоять в ледяной воде и даже согревать батареи приборов грелками, чтобы они не разрядились.

Но, несмотря на все трудности, ученые уже сделали важные открытия. Они выявили новый механизм образования пещер: марганцевые воды не только создали уникальные полосатые кальцитовые образования, но и способствовали расширению пещеры, разрушая более слабые участки породы.

Теперь команда Себри хочет сравнить свою методику с традиционными химическими анализами, чтобы подтвердить точность полученных данных. Кроме того, ученые планируют исследовать светящуюся воду в пещерах, чтобы выяснить, как жизнь на поверхности Земли повлияла на подземные организмы. Это исследование может также дать ключи к пониманию того, может ли минерализованная вода поддерживать жизнь на других планетах.

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