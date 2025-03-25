В Африке нашли останки самого низкорослого древнего человека

В пещере Сварткранс в Южной Африке были обнаружены уникальные ископаемые останки Paranthropus robustus — древнего родственника человека, рост которого не превышал одного метра. Находка описана в Journal of Human Evolution (JHE).

Найденные кости бедра, голени и таза стали первой сочлененной находкой этого вида, жившего около двух миллионов лет назад. По словам ученых, Paranthropus robustus сосуществовал с Homo ergaster — предком современного человека.

Особенностью древнего гоминида стали чрезвычайно миниатюрные размеры. Исследования показали, что скелет принадлежал взрослой особи женского пола, чей рост не превышал одного метра, а вес составлял около 27 килограммов. Эти показатели позволяют предположить, что по размеру Paranthropus robustus был меньше, чем такие карликовые виды, как Australopithecus afarensis («Люси») и Homo floresiensis, также известный как «Хоббит».

Анализ костей позволил установить, что Paranthropus robustus передвигался на двух ногах, как и современные люди. Однако его маленький размер делал его легкой добычей для хищников, таких как леопарды, следы укусов которых были обнаружены на останках.

Несмотря на уязвимость, Paranthropus robustus существовал более миллиона лет. Ученые предполагают, что этот вид мог использовать примитивные каменные и костяные орудия, что помогало ему выживать.

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