Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Африке нашли останки самого низкорослого древнего человека

JHE: в ЮАР нашли скелет самого низкорослого двуногого гоминида
close
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

В пещере Сварткранс в Южной Африке были обнаружены уникальные ископаемые останки Paranthropus robustus — древнего родственника человека, рост которого не превышал одного метра. Находка описана в Journal of Human Evolution (JHE).

Найденные кости бедра, голени и таза стали первой сочлененной находкой этого вида, жившего около двух миллионов лет назад. По словам ученых, Paranthropus robustus сосуществовал с Homo ergaster — предком современного человека.

Особенностью древнего гоминида стали чрезвычайно миниатюрные размеры. Исследования показали, что скелет принадлежал взрослой особи женского пола, чей рост не превышал одного метра, а вес составлял около 27 килограммов. Эти показатели позволяют предположить, что по размеру Paranthropus robustus был меньше, чем такие карликовые виды, как Australopithecus afarensis («Люси») и Homo floresiensis, также известный как «Хоббит».

Анализ костей позволил установить, что Paranthropus robustus передвигался на двух ногах, как и современные люди. Однако его маленький размер делал его легкой добычей для хищников, таких как леопарды, следы укусов которых были обнаружены на останках.

Несмотря на уязвимость, Paranthropus robustus существовал более миллиона лет. Ученые предполагают, что этот вид мог использовать примитивные каменные и костяные орудия, что помогало ему выживать.

Ранее ученые узнали, когда предки человека начали использовать речь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами